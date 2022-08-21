Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında Barcelona, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.
La Liga'da ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Real Sociedad, kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Reale Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, ligin ilk maçında Cadiz deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönmüştü.
Barceona ise kendi evinde ağırladığı Vallecano ile golsüz berabere kalmıştı.
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