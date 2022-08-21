Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ağustos 2022 Pazar, 13:37

La Liga'da ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Real Sociedad, kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Reale Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.

Zorlu mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Real Sociedad, ligin ilk maçında Cadiz deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönmüştü.

Barceona ise kendi evinde ağırladığı Vallecano ile golsüz berabere kalmıştı.