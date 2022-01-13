Resmen açıklandı: Serdar Gürler, Başakşehir'de

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:28

Spor Toto Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çeken ve 39 puanla 2. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler'in Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir, Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Serdar Gürler’in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Serdar Gürler’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."