Rıdvan Dilmen: "Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var..."

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 07:51

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:51

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yendi ve zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi Enner Valencia, karşılaşmada 4 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin 5. golünü ise 90+2'de Batshuayi attı. 44 puana ulaşan sarı lacivertliler Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki performansını yorumladı.

İşte Dilmen'in yorumları...

"Fenerbahçe'nin ilk golünde penaltı tekrarı doğru. Tartışmasız bir ihlal var."

"Ligin mesafesi kısalırken ve Giresunspor maçından önce Fenerbahçe için ŞAMP deniliyordu ama Dünya Kupası'ndan sonra kötü sonuçlar gelmeye başlamıştı. İkinci yarı iyi futbol gelince taraftar kenetlendi ve tezahürata başladı. Futbolcular da daha rahat oynamaya başladı. Jesus, umarım Arda'yı Adana Demirspor maçına saklamak için oyundan erken almıştır."

Arda Güler

"ARDA'YI OYNATMASININ TEK BİR SEBEBİ VAR..."

"Arda'yı alkışlatmak için oyundan almak farklı bir şey, 70'te 'aman daha fazla yıpranmasın' diye oyundan çıkarmak farklı bir şey, son 10 dakika oyuna almak farklı bir şeydir."

"Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var; 'Pabuç pahalı' dedi. Arda işinin kendisine bela olmamasını istedi ve taraftarla arasını iyi tutmak istedi. 90+2'de takıma bağırması da taraftarın gönlüne girmek için. Kimse bana bir şey anlatmasın."