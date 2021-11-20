Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Meler'in derbiye atanması doğru mu?

20 Kasım 2021 Cumartesi, 08:24

Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine öncesi hakem konusu gündem yarattı. Yarın Nef Stadı'nda oynanacak maçı bilindiği gibi Halil Umut Meler yönetecek. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den, dev karşılaşmaya Meler'in atanması konusunda önemli bir eleştiri geldi.

DERBİDEN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKACAK

Ünlü yorumcu, "Halil Umut Meler, 21 Kasım Pazar saat 19.00’da NEF Galatasaray Stadı’nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek. 23 Kasım Salı saat 20.45’te Kiev’de Dinamo Kiev-Bayern Münih maçını yönetecek. Günah değil mi bu hakeme?" diye sordu.

Dilmen, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu: "Halil Umut Meler gerçekten beğendiğim ve derbi maçlarını yönetebilecek kapasitede bir hakem. Ama bu maça atanması ne kadar doğru; soru işareti? Neden mi? UEFA’nın belli kriterleri var; 48 ya da 72 saat önce kendi liginde maç yönetmemiş olmalı."