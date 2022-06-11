Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta! İşte bonservis bedeli

11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:41

Almanya'da Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Rıdvan Yılmaz transferinde Torino ile yarışan ve mutlu sona ulaşan Alman ekibi Beşiktaş'a 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek.

21 yaşındaki oyuncu, Frankfurt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.