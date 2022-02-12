Şahan Gökbakar: Şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medyadan başkan Burak Elmas'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 21:35
Şahan Gökbakar: Şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz?
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar böylelikle Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5. lig maçında da galibiyet elde edemedi

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Spor Toto Süper Lig'in 13. sırasında yer aldı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar, başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Gökbakar, "Hafta arası verdiği röportajda 'Taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim" diyen büyük başkan Burak Elmas şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz?" diye yazdı.


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