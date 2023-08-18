Salih Uçan'a İtalyan ekibi talip oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan’ı, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa kadrosuna katmak istiyor.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:10
Salih Uçan'a İtalyan ekibi talip oldu
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Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan’ın talipleri artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te sona erecek Salih Uçan için İtalya Serie A’nın yeni ekiplerinden Genoa devreye girdi.

İtalya’da bu sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Genoa, orta saha hattındaki boşluğu Salih Uçan ile kapatmak istiyor. Daha önce Serie A’da Roma ve Empoli gibi takımlarda boy gösteren Salih Uçan için nabız yoklayan İtalya ekibi, transferi bitirememesi halinde Ocak ayında oyuncuyla temasa geçecek. 

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan Salih Uçan 3 gol, 8 asistlik performansıyla yeniden milli takıma seçilmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon da görev aldığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.


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