Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank ile Eczacıbaşı karşılaşacak

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:09

Voleybolda yeni sezon, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit’i karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Kupası maçı ile start alacak.

Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de şampiyon olan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit’i karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, yarın saat 19.00’da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Kupayı daha önce 5 kez kazanan Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Şampiyonlar Kupası’nı en çok müzesine götüren takım konumunda. VakıfBank ise Şampiyonlar Kupası’nda daha önce 3 kez zafere ulaştı. Son 3 sezonda da Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya gelen iki takımın arasında oynadığı karşılaşmaların 3’ünü de Eczacıbaşı Dynavit kazandı. Eczacıbaşı üst üste 4’üncü zaferini ise yarınki maçta arayacak.

VakıfBank'ın oyuncuları Zehra Güneş, Kübra Akman, Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley ve Aylin Sarıoğlu, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncular, mücadele edecekleri 5 kupanın hepsini kazanmak istediklerini dile getirdi.

ZEHRA GÜNEŞ: HER ZAMAN 5 KUPAYA DA TALİBİZ

Sarı siyahlı ekip ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, her zaman 5 kupaya da talip olarak sezona başladıklarını belirterek, "Küçüklükten beri oynadığım takım arkadaşlarım (Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay), bu sene tekrardan takıma geri döndü ve altyapıdan çıkan oyunculara göre bir tık daha fazlayız normale göre. Umarım 35'inci sezonda çok genç ve dinamik bir kadroyla 5 kupayı alıp tekrardan 'VakıfBank Efsane' olarak ismimizi duyurabiliriz. Şu anki hedefimiz bu. Umarım son gün çok mutlu bir şekilde tekrardan burada buluşabiliriz" dedi.

VakıfBank'ın deneyimli ismi Kübra Akman, bu sezon hedeflerinde 5 kupa olduğunu dile getirerek, "Bu sezon hedefimizde 5 kupa var. Onlar için çalışıyoruz. Çok yoğun bir çalışma temposundan geldik. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu sezon, hepimiz için en güzeli neyse o olur. Geçen sene, pandemiden sonra ilk sezon olduğu için tabii ki herkes öncelikle sağlığını düşünmek zorundaydı. Bu takımların içinde psikolojiyi bozan bir şey oldu. Geçen sezon sadece sağlımıza bir şey olmasın, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve en güzel şekilde bitirelim dedik. Bunu Türkiye Ligi'nde başardık. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapamadık ama bu sene onu da tamamlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.