Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, dördüncü hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı.
A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig'te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı.
Leipzig 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu ise değerlendiremedi.
Manchester City ağırladığı Club Brugge'ü 4-1'le geçti. İngiltere temsilcisinde 15. dakikada Phil Foden, 54. dakikada Riyad Mahrez, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus ağları sarsarken konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada John Stones (kendi kalesine) kaydetti.
B Grubu maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Liverpool'da 13. dakikada Diogo Jota, 21. dakikada ise Sadio Mane fileleri havalandırdı.
İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.
D Grubu'nda Inter ise konuk olduğu Sheriff'i 3-1 yendi. İtalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Marcelo Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek golü ise 90+2. dakikada Adama Traore'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'te oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1
Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3
Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3
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