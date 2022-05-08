Şampiyonluk kupası görücüye çıktı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat başkanlığı binasında sporseverlerin ziyaretine açıldı.
Üzerinde "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu" yazan kupa 74 cm uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında.
Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru, kupaya ilham vermesinde önemli rol oynadı.
Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Mevlana Türbesi’nin ardından Selçuklu Yıldızı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonra da şampiyonlara verilen kupalarda da yerini alacak.
Video Haberler
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Hande Fırat yazdı sildi
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- AKP'nin oy oranını yazdılar