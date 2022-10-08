Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda diğer milli oyuncular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün takımı Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Serie A'da 9. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün takımı Sassuolo ile karşılaşacak.
Citta del Tricolore Stadyumu'ndan oynanacak karşılaşma TSi 16:00'da başlayacak.
SASSUOLO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligin 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Sassuolo ise kendi evinde Salernitana'yı 5-0 mağlup etmişti.
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