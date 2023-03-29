Scott McTominay, İspanya'yı yıktı!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:41

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 08:41

EURO 2024 Elemeleri A Grubu ikinci maçında İspanya, deplasmanda İskoçya ile karşılaştı.

Hampden Park'ta oynanan maçı İskoçya 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Scott McTominay kaydetti.

Bu sonuçla ligde 2'de 2 yapan İskoçya 6 puanla liderliğe yükseldi. İspanya ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İskoçya Norveç ile oynayacak. İspanya ise 5 takımlı grupta o hafta içinde maç yapmayacak.