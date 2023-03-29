Scott McTominay, İspanya'yı yıktı!
EURO 2024 Elemeleri A Grubu ikinci maçında İspanya, deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu.
EURO 2024 Elemeleri A Grubu ikinci maçında İspanya, deplasmanda İskoçya ile karşılaştı.
Hampden Park'ta oynanan maçı İskoçya 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Scott McTominay kaydetti.
Bu sonuçla ligde 2'de 2 yapan İskoçya 6 puanla liderliğe yükseldi. İspanya ise 3 puanla 2. sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında İskoçya Norveç ile oynayacak. İspanya ise 5 takımlı grupta o hafta içinde maç yapmayacak.
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