SON DAKİKA | Sergio Aguero futbola veda etti!

15 Aralık 2021 Çarşamba, 14:31

Barcelona'ya transfer olan ve maç sırasında kalbinden yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli Sergio Agüero, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir basın toplantısı düzenleyen Arjantinli yıldız, "Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı." ifadelerini kullanırken gözyaşlarını da tutamadı.

Kariyeri boyunca 786 maça çıkan Agüero 426 gol atarken 118 golün de hazırlayıcısı oldu.

Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formalarını terleten Agüero, Premier Lig'i beş kez, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Kupa Amerika'yı birer kez kazandı.

33 yaşındaki yıldız 101 kez terlettiği Arjantin Milli Takımı formasıyla da 41 gol atma başarısı gösterdi.

