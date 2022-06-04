Son Dakika: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 20:52

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça ev sahibi konumundaki Anadolu Efes, Micic ve Larkin sayılarıyla 5-0'la başladı. Galatasaray Nef'te Kerry Blackshear iki erken faulle kenara gelirken, 8-0'lık seri sarı-kırmızılıları öne taşıdı. Lacivert-beyazlılar Dunston ile pota altından sayılar bulurken, sarı-kırmızılılar televizyon molasına 11-15 önde girdi. Son saniye içinde gelen faulle Elijah Bryant'ın sayıları çeyrek skorunu belirledi: 26-26.

İkinci çeyreğin başında gelen karşılıklı sayılarla üstünlük el değiştirdi. Ergin Ataman'ın ekibi, Micic ve Singleton'ın boyalı alandan sayılarıyla farkı 7'ye kadar çıkardı. Çeyrek sonunda Galatasaray Nef üst üste hücumlardan boş dönerken, rakip sahaya hızlı geçen Anadolu Efes bulduğu isabetlerle devreye 51-42 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes oldu. Galatasaray'ın savunma hatalarında hücumda sonuca gitmeyi bilen lacivert-beyazlılar, farkı 28 sayıya kadar çıkardı. Çeyrek ortasında üç sayı isabeti sonrası Vasilije Micic'in sağ ayak bileği döndü ve Sırp yıldız sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrıldı. 8'de 7 üçlük isabetiyle oynayan Shane Larkin sayılarıyla Anadolu Efes son on dakikada 81-53 üstünlükle geçti.

Son çeyrekte skor üstünlüğünün avantajıyla oynayan Anadolu Efes, farkı 31 sayıya kadar çıkarmayı bildi. Maçı 104-77, seriyi ise 3-2 kazanan lacivert-beyazlı ekip adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 26, Vasilije Micic ve Bryant Dunston 14'er sayıyla oynadı. Galatasaray'da ise Dee Bost ve Maurice Ndour 16, Sadık Kabaca 11 sayı üretti.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU: FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

Bu sonuçla ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes finali oynanacak.

Seri 7 Haziran Salı günü başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğindeki maç saat 20.00'de başlayacak. Final serisinde ikinci maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda olacak. 9 Haziran Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20.30'da.

Normal sezonu Fenerbahçe Beko 1. Anadolu Efes 2. sırada tamamlamıştı.