Son Dakika... Beşiktaş'a Wout Weghorst şoku

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:50
Son Dakika... Beşiktaş'a Wout Weghorst şoku
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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst sahalardan 10 gün uzak kalacak.

TRT Spor'un haberine göre farklı adalelerinden sakatlık yaşayan iki futbolcu da siyah beyazlıların bu hafta Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayacak.


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