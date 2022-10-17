Son Dakika... Beşiktaş'a Wout Weghorst şoku

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:50

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst sahalardan 10 gün uzak kalacak.

TRT Spor'un haberine göre farklı adalelerinden sakatlık yaşayan iki futbolcu da siyah beyazlıların bu hafta Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayacak.