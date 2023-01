Steven Caulker, Wigan Athletic'e transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük takımlarının formasını terleten Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu.

31 yaşındaki tecrübeli stoperin İngiltere Championship ekibi Wigan Athletic'e transferi gerçekleşti.

Welcome to the Tics, Steven Caulker! #wafc #BELIEVE pic.twitter.com/olaSRi4q9n