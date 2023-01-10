Steven Caulker, Wigan Athletic'e transfer oldu
İngiltere Championship ekibi Wigan, Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formaları giyen Steven Caulker'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük takımlarının formasını terleten Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu.
31 yaşındaki tecrübeli stoperin İngiltere Championship ekibi Wigan Athletic'e transferi gerçekleşti.
Welcome to the Tics, Steven Caulker! #wafc #BELIEVE pic.twitter.com/olaSRi4q9n— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 9, 2023
Tottenham altyapısında futbola başlayan Steven Caulker kariyerinde Yeovil Town, Bristol City, Swansea City, Cardiff, QPR, Liverpool ve Dundee formaları giydi.
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