Süper Lig'de 16’ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı.

DHA
09 Aralık 2021 Perşembe, 12:27
Süper Lig'de 16’ncı haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’de 16’ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 ARALIK CUMARTESİ

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 ARALIK PAZARTESİ

18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


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