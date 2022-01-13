Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) CÜNEYT ÇAKIR
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park) ARDA KARDEŞLER
15 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana) SARPER BARIŞ SAKA
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat) ÜMİT ÖZTÜRK
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) METE KALKAVAN
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
16 OCAK PAZAR:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) YAŞAR KEMAL UĞURLU
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay) ERKAN ÖZDAMAR
*Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber