Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 12:10
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) CÜNEYT ÇAKIR

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park) ARDA KARDEŞLER

15 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat) ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) METE KALKAVAN

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

16 OCAK PAZAR:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) VOLKAN BAYARSLAN

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) YAŞAR KEMAL UĞURLU

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay) ERKAN ÖZDAMAR

*Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.


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