Suudi Arabistan gözünü hakemlere dikti!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:54

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:54

Yaz transfer döneminde takımlara katılan yıldızlarla gündemde olan Suudi Arabistan, şimdi de yabancı hakemlere gözünü dikti.

İngiltere merkezli The Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler başta olmak üzere birçok ligdeki uluslararası hakem ile görüşme gerçekleştirdi. Yetkililerin, uluslararası hakemler ile Suudi Arabistan'da çalışmalarına ilişkin konuştuğu aktarıldı.

TEK MAÇ YÖNETEBİLİYORLAR

Haberde ilk etapta Suudi Arabistan Ligi'nin gelişimi için hakemlerin 6-12 ay arasında görev yapmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ila 300 bin sterin arasında kazandığı fakat Suudi Arabistan'da bu paraların daha fazlasını kazanabilecekleri aktarıldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu aldığı kararla, farklı bir ülkeden gelen hakemin Suudi Arabistan'da tek maç yönetebilme hakkını ortaya çıkarmıştı.