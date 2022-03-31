TFF, kulüplerin menajerlere ödediği rakamları açıkladı

31 Mart 2022 Perşembe, 15:33

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının menajer ödemelerini açıkladı. Duyuruda Süper Lig'den 7 ve TFF 1. Lig'den 2 takım yer aldı.

9 kulübün bulunduğu açıklamada menajerlere 15.990.189,59 TL, 13.404.551,24 Euro, 50.000 dolar ödendi.

Süper Lig'de en çok menajer ödemesi yapan kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımı Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Hatayspor takip etti.

TFF'nin açıkladığı Süper Lig takımlarının menajer ödemeleri şu şekilde:

ATAKAŞ HATAYSPOR: 500.000 TL

BEŞİKTAŞ A.Ş.: 2.063.169,48 EUR, 1.310.056 TL

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.: 50.000 USD, 672.448 TL

FENERBAHÇE A.Ş.: 6.526.975,65 EUR, 7.891,516,59 TL

GALATASARAY A.Ş.: 4.157.656,11 EUR, 1.754.363 TL

GAZİANTEP FK A.Ş.: 486.750 EUR, 3.141.524 TL

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 85.000 EUR, 200.000 TL

TFF 1. Lig takımlarının menajer ödemeleri ise şu şekilde:

ALTINORDU FUTBOL KULÜBÜ: 483.700 TL

YILPORT SAMSUNSPOR: 85.000 EUR, 709.030 TL