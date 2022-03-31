TFF, kulüplerin menajerlere ödediği rakamları açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. lig takımlarının menajer ödemelerini açıkladı. Federasyonun duyurusunda, Süper Lig'den 7, TFF 1. Lig'den ise 2 takım yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının menajer ödemelerini açıkladı. Duyuruda Süper Lig'den 7 ve TFF 1. Lig'den 2 takım yer aldı.
9 kulübün bulunduğu açıklamada menajerlere 15.990.189,59 TL, 13.404.551,24 Euro, 50.000 dolar ödendi.
Süper Lig'de en çok menajer ödemesi yapan kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımı Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Hatayspor takip etti.
TFF'nin açıkladığı Süper Lig takımlarının menajer ödemeleri şu şekilde:
ATAKAŞ HATAYSPOR: 500.000 TL
BEŞİKTAŞ A.Ş.: 2.063.169,48 EUR, 1.310.056 TL
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.: 50.000 USD, 672.448 TL
FENERBAHÇE A.Ş.: 6.526.975,65 EUR, 7.891,516,59 TL
GALATASARAY A.Ş.: 4.157.656,11 EUR, 1.754.363 TL
GAZİANTEP FK A.Ş.: 486.750 EUR, 3.141.524 TL
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 85.000 EUR, 200.000 TL
TFF 1. Lig takımlarının menajer ödemeleri ise şu şekilde:
ALTINORDU FUTBOL KULÜBÜ: 483.700 TL
YILPORT SAMSUNSPOR: 85.000 EUR, 709.030 TL
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