TOFAŞ, turu ikinci maça bıraktı

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:42

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 73-70 yenildi.

Atina'daki Ano Liosia Olimpiyat Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-16 önde geçen TOFAŞ, ilk yarıyı da 37-35 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte daha etkili bir performans gösteren ev sahibi ekip, son çeyreğe 52-49 önde girdi. AEK, maçı da 73-70 kazandı.

Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

TOFAŞ, son 16 turu vizesi aldığı takdirde Galatasaray Nef'le K Grubu'nda yer alacak.