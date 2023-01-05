TOFAŞ, turu ikinci maça bıraktı
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabının ilk maçında TOFAŞ, Yunan temsilcisi AEK'ya 73-70 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 73-70 yenildi.
Atina'daki Ano Liosia Olimpiyat Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-16 önde geçen TOFAŞ, ilk yarıyı da 37-35 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte daha etkili bir performans gösteren ev sahibi ekip, son çeyreğe 52-49 önde girdi. AEK, maçı da 73-70 kazandı.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.
TOFAŞ, son 16 turu vizesi aldığı takdirde Galatasaray Nef'le K Grubu'nda yer alacak.
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