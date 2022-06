Tonguç Orözü: 'Terim'in gölgesinde yaşam mücadelesi!'

23 Haziran 2022 Perşembe, 13:11

11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Galatasaray genel kurul seçiminin ardından başkan seçilen Dursun Özbek ilk iş olarak takımın başına yeni teknik direktör getirmeyi planladı. Gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası sarı kırmızılı camia ile ilgili en çok merak edilen konu yeni sezonda takımın başında kimin olacağıydı.

Türk sporunda son dönemlerde ‘kararlar sosyal medya baskısıyla alınıyor’ tartışmalarının odağındaki bir isim de Dursun Özbek’ti. Özbek’in, önceki başkanlık döneminde, sosyal medya baskılarıyla kararlar aldığı sıkça konuşulan bir iddiaydı. Nitekim şimdi de sosyal medyada 'Terimciler ve diğerleri' arasında gerilimli bir gündem mevcut. Henüz resmi açıklama yapılmadan önce medyada çıkan haberler üzerine sosyal medyada Buruk isminin yankıları çok büyük oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada adeta ikiye bölündü.

Sonuç olarak Galatasaray yeni sezonda takımın başında daha önce sarı kırmızılılarda başarılar yakalamış genç teknik direktör Okan Buruk'u getirme kararı aldı.

Türk futbol tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör olan Fatih Terim, hiçbir takımı çalıştırmıyorken Galatasaray'ın başka bir teknik direktör ile anlaşması insanların yaşamak için oksijene ihtiyaç duyması kadar gerekli bir tartışmayı gündeme getirdi.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki, Buruk henüz üzerine eşofmanlarını bile giymeden Terim'in geleceği günü söyleyen taraftarlar oldu. Genç teknik direktör Okan Buruk'u cesaretinden dolayı tebrik etmek gerekir. Alacağı her galibiyette bile Terim'in gölgesini hissedeceğini bilmesine rağmen bu görevi kabul edip ağır bir yükün altına girdi.

Felaket tellallığı yapmaya gerek yok ama görünen köy kılavuz istemezmiş. Takımın alacağı her kötü sonuçta Terim isminin anılma ihtimali bir takımın başarılı olması için büyük bir risk. Buruk buraya gelmeyi haketti mi? Tabii ki teknik direktör olarak gösterdiği performans ile çoktan haketti ancak kariyerinin en zorlu günleri attığı bu imzanın ardından başlıyor. Unutulmasın ki takımı şampiyon yapan bir teknik adam varken bile isminin gündeme gelmesi ile seçim kazandıran bir Fatih Terim'den bahsediyoruz (Lucescu dönemi sonrası).

Peki Galatasaray geçen sezon yaşadığı başarısız dönemdeki kadrosu ve her geçen gün kötüye giden mali tablo ile Okan Buruk hocanın hayalindeki başarıya kavuşabilir mi onu izleyip göreceğiz. Ancak bilinen bir gerçek var Okan Buruk'un Florya'da aldığı her nefeste ensesinde soğuk bir rüzgar hissedecek. Alınan her kötü sonuçta ise daha yüksek sesle Terim ismini duyacak. İşi hiç kolay değil ancak genç yaşında ayağı kırılıp pes etmeden İtalyan devi Inter'e kadar kariyerini büyüten inatçı bir ruhtan bahsediyoruz.

Galatasaray bu sefer gerçekten sırat köprüsünde, ya Buruk başarılı olacak ve Galatasaray'da yeni bir dönem başlayacak ya da Terim baskısı sonucu belirleyecek ve Galatasaray senelerce yaşadığı kısır döngü içinde yer almaya devam edecek. Tabii bu durumda en merak edilen olay Galatasaray camiası ve yönetimi Okan Buruk'un arkasında ne kadar duracağı.

Sarı kırmızılılar için çok kritik bir sezon başlıyor olacak, Galatasaray bu sezonu şampiyon olarak tamamlayamaz ise son 20 yılda ilk kez 4 sezon üst üste şampiyon olamamış olacak. Hiç kolay bir görev değil şimdiden şansın bol olsun Okan Buruk...

Sonuçta biz futbolseverler için tek bir gerçek var her şeyin saha içerisinde yaşanıp biteceği, izlediğimizden keyif aldığımız bir sezon olması.