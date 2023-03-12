Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:52

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 09:52

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.

Sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor ise 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu maçı kazandıkları takdirde Beşiktaş'ı geçerek üçüncü sıraya yükselme ihtimalleri bulunuyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.

Adana Demirspor'un en önemli eksiği ise Henry Onyekuru.

TRABZONSPOR ORHAN AK YÖNETİMİNDE SAHADA

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA ÜSTÜN

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmardaki üstünlüğü dikkat çekiyor.

Oynanan 16 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmaların 12'sini kazanırken 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

BİLETLERE İLGİ AZ

Trabzonspor'un Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi olmadığı gözlendi.

Şenol Güneş Kompleksi'nde 20 bin civarı kombine bilet haricinde 3 bine yakın bilet satıldığı ifade edilirken mücadelede ortalama 15 bin seyircinin olması tahmin ediliyor.