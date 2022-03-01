Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma 20.30'da başlayacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.
TEK YENİLGİ ANTALYASPOR'A
Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı.
Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.
KUPADA 3. MAÇI
Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak.
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
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