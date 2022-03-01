Trabzonspor'un bileği bükülmüyor!
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Lider Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşü emin adımlarla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, puanını 66 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını ise 17'ye çıkardı.
Ligde bu hafta oynanan maçların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-2
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-3
Altay-Gaziantep FK: 3-2
GZT Giresunspor-Göztepe: 3-1
Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2
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