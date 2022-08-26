Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.
Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.
Misafir tribün biletlerinin ise yarın saat 14.00'ten itibaren 250 liradan satışa sunulacağı vurgulandı.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'