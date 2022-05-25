Tümer Metin: Burak Yılmaz, Beşiktaş’a gelirse Batshuayi'yi mumla ararsın

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:42

NutSpor'un YouTube kanalında yorumculuk yapan Tümer Metin, Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a dönme ihtimalini ‘Büyük hata olur’ diye değerlendirdi.

İşte Tümer Metin’in NutSpor’daki açıklamaları:

“Burak Yılmaz için ‘Beşiktaş’ta bırakmak isterim’ haberlerini okuyorum. Bence büyük hata olur. Şimdi gelip Beşiktaş’ta 1 sene Batshuayi’nin yapmadığı işi yapmaya çalışacak. Burak Yılmaz gelirse Batshuayi'yi mumla ararsın. Bu yaş, bu seviyede olmaz.”

BURAK YILMAZ İDDİASI

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Lille’le yollarını ayıran Burak Yılmaz’la ciddi olarak ilgilendiği iddia ediliyor. Lille’de 73 resmi maça çıkan ve 25 gol kaydeden Yılmaz, Fransız ekibinin 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşmasında en büyük mimarlardan biri oldu.