UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında grup lideri Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.
Topladığı 11 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 23:00'de, grupta ikinci sırada bulunan İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak.
6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
9 Aralık Perşembe:
20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya)
20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)
20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)
20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)
23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)
20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)
20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray
23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)
23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)
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