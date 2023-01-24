Ümraniyespor'dan 'tiyatro" göndermesi
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, maçın ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "tiyatro" emojileri kullanılarak bir "sahne" fotoğrafı paylaşıldı.
January 23, 2023
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler." ifadelerini kullanmıştı.
BİR PAYLAŞIM DAHA!
Ümraniyespor, "sahne" paylaşımının ardından bir paylaşımda daha bulundu ve Fenerbahçe'nin ilk golü öncesi faul bekledikleri pozisyonun görüntülerini paylaştı.
???? pic.twitter.com/hCaiDP3rOb— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 23, 2023
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