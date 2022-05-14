Uruguaylı oyuncu Luis Suarez, Atletico Madrid'e veda ediyor
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez'in, pazar günü oynanacak Sevilla maçında son kez Metropolitano Stadı'na çıkarak taraftarına veda edeceği öğrenildi.
Atletico Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Luis Suarez, pazar günü son kez Wanda Metropolitano Stadı'nda çıkarak taraftarına veda edecek.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in kulüpten ayrılacağı kesinleşirken kulüp yönetiminin pazar günü Sevilla maçından önce Suarez'e veda düzenleyeceği belirtildi. Ayrıca İspanyol ekibinin daha önce Radamel Falcao'ya da verilen özel bir plaketi, düzenlenecek törenle Suarez'e takdim edeceği belirtildi.
İki sezon önce Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez, Atletico Madrid formasını 81 maçta giydi ve 34 gol kaydetti.
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