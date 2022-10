Valerien Ismael: 'Kazanmak için her şeyi yaptık'

02 Ekim 2022 Pazar, 23:32

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları...

'Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz.

istediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı. Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı.

Tutku, istek ve arzu konusunda da iyiydik. 1 puanı aldık ama maçın başından sonuna kadar 1 puanı hedeflemedik.

Kevin N'Koudou, bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Durumuna gün gün bakacağız. Koşulara başladı. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur.'