Valerien Ismael'den Romain Saiss raporu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 09:58

Listesinde birçok yabancı stoper olmasına rağmen Faslı oyuncu Romain Saiss isminde karar kılan Beşiktaş’ın bu tercihinde Fransız teknik direktör Valerien Ismael’in etkili olduğu ortaya çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının bu oyuncuyu çok yakından takip ettiği ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre, Faslı stoperin İngiltere Premier Lig'deki performansını çok yakından bilen siyah-beyazlı teknik drektörün, “Bizim sistemimizi çok iyi bilen ve oynayan bir oyuncu. Hücuma katkısı da istediğimiz gibi. Tecrübesiyle bize çok katkı sağlar. Kulüp bütçesini zorlamayacaksa alınmasında fayda olur” dediği ifade edildi.

Haberde, Saiss ile 2+1 yıllık bir anlaşma için görüşen ve bu transferde sadece ıslak imzaya kalan Beşiktaş yönetiminin, Fransız teknik direktörün istediği diğer mevkileri de bitirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtilidi

Yabancı stoperde Saiss’i bitirdikten sonra yerli isimlere yönelecek olan yönetim, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor’a ikinci bir öneri sunacak. İlk teklifi 25 milyon TL olan siyah-beyazlı kulübün, bunu 30 milyon TL'ye çıkarıp üstüne bir de futbolcu vermeyi planladığı öğrenildi. Beşiktaş'ın bu teklife olumsuz yanıt alması halinde ise rotasını Koray Günter’e çevireceği ileri sürüldü.