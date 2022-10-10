Valerien Ismael'den Wout Weghorst'a uyarı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan golcü Wout Weghorst ile motivasyon konuşması yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta penaltı kaçıran Wout Weghorst, büyük üzüntü yaşarken teknik ekip Hollandalı golcüyle yakından ilgileniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon geride kalan haftalarda 3 gol 4 asistlik performans sergileyen Weghorst ile teknik direktör Valerien Ismael bir konuşma yaptı.
"ARKANA DEĞİL, ÖNÜNE BAK"
Fransız çalıştırıcının, "Hiçbir zaman arkana bakma. Elbette takım olarak dersler çıkaracağız ama önümüze bakmamız gerekiyor. Sana güveniyorum. Takım adına önemli olduğunu unutma" diyerek motive ettiği öğrenildi.
Siyah-beyazlılar Giresunspor maçının ardından 2 gün dinlenmiş olarak antrenmana çıkacak. Hafta boyunca Trabzonspor maçının provaları ve taktik çalışmaları devam edecek.
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