Villarreal maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması
Galatasaray'ın İspanyol kulüp Villarreal ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Yunus Akgün'ün diz yan bağlarında zorlanma meydana geldiği açıklandı.
Galatasaray, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Yunus Akgün'ün sahalardan yaklaşık 4 hafta uzak kalması bekleniyor.
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