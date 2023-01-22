Vincent Aboubakar: 'Şampiyon olmaya geldim'
Beşiktaş'ın Kamerunlu yeni yıldızı Vincent Aboubakar, 3. dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Aboubakar, 'Şampiyon olmaya geldim' dedi.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a transferinin ardından ilk açıklamasını yaptı.
Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!" dedi.
Kamerunlu yıldız, "Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk ile ilgili gelen soruya Aboubakar, "İnanacağız ve çalışacağız. Böylece her şey mümkün." cevabıyla sözlerini noktaladı.
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