Vincenzo Montella: "Başkan Cristiano Ronaldo transferini düşünmüştür"

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:19

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, kulübün transfer gündemine ilişkin TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

Montella takımın Dünya Kupası arasına kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyerek transfer dedikodularında adı geçen Burak Yılmaz, Hulk, Luis Suarez ve hatta Cristiano Ronaldo'yla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo sorusuyla ilgili Montella "Başkanımız almayı kesinlikle düşünmüştür" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

İtalyan teknik adam Burak Yılmaz transferinin mümkün olmadığını belirterek, "Ben Fiorentina'dayken onu almak istemiştik, çok yaklaşmıştık ama olmadı. Burada selamlaşma durumumuz oldu ve hatırlattım kendisine. Fortuna Sittard'la 5 yıl imzaladığını söyledi, futbolcu ve antrenör olarak. Sanırım orada kalacak. Benim işimle ilgili bir deformasyonum var, ben hikayesini yazmamış bir oyuncuyu her zaman tercih ederim eski hikayesine dayanarak hareket etmem." diye konuştu.

Montella Hulk, Luis Suarez gibi isimlerle ilgili soruya ise, "Bu soruya cevap veremiyorum çünkü başkanımız veriyor kararı. Benim bu transferlerle ilgili bir fikrim yok" açıklamasını yaptı.