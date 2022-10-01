Vincenzo Montella: 'Türk futbolu adına güzel maçtı'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 23:51

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella "Seyri ve atmosferi güzel bir maçtı. Türk futbolu adına güzel maçtı. 10 kişi kaldık, uzun süre eksik oynadık. Futbolcularımı tebrik ederim. 10 kişi kalınca pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık. Galatasaray'da seviye yükseldi. Giren futbolcular, ne kadar değerli olduklarını gösterdi. 10 kişi böyle bir rakibe karşı puan almak önemliydi." dedi.

Hedeflerinin sorulması üzerine İtalyan teknik adam "Hedefimiz her zaman aynı, kendi çıtamızı yükselteceğiz. En iyisini yapmak ve kendimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maç olduğunu belirtti.

İki takımın da kazanmaya yakın olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bu performansla oynamamızdan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Tabii ki kırmızı kartı yedikten sonra etkilendik. Ona rağmen hem pozisyon bulduk hem pozisyon verdik. Doğru bir beraberlik olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza da böyle bir atmosfer yarattıkları ve sürekli destekte bulundukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Montella, oyuncuların geriden oyun kurma becerisine sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Fikrimiz her zaman arkadan oyun kurabilmek. Rakip takım da adam adama bir mücadele verdi. Adam adama gelen bir takıma karşı derinliğe saldırmak en önemli ön plana çıkan detaylardan bir tanesi. Uzun toplarla derinliğe saldırmaya çalıştık. Rakiple eşit bir şekilde mücadele verdik. Bu yıl ligin seviyesinin biraz daha yükseldiğini belirtmek lazım. Rakip takımda oyuna giren oyunculara baktığınızda Seferovic ve Oliviera gibi Şampiyonlar Ligi'ne alışık oyuncular var. Bu yıl kalitenin yükselmesine rağmen eşit oynamamız sevindirici."