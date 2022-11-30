Vitor Pereira'dan Anderson Talisca planı!

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:05

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen ancak kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, devre arasında Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ın başına geçmişti. Corinthians ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı,kulüp içinde yaşanan gerginlikler nedeniyle takımla olan sözleşmesini uzatmak istememiş ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte yollar ayrılmıştı.

İSTEDİĞİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Flamengo ile görüşmeler gerçekleştiren Vitor Pereira'nın bu görüşmeler içerisinde transferden de konuşulduğu ortaya çıktı.

Pereira, Flamengo yönetime istediği ilk ismi verdi. Bu isim Süper Lig'den Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Anderson Talisca oldu. Flamengo'nun hedeflerinden birisi olan Talisca'nın gelecek sezon Brezilya ekibinde forma giymeye yakın olduğu ifade edildi.

Talisca'nın Haziran 2024 yılında Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek. Suudi ekibi kiralık anlaşmaya sıcak bakmıyor. Al Nassr yetkilileri, 28 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte göndermek istiyor.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Anderson Talisca, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından belirlediği transfer listesindeki isimler arasında yer alıyor.