01 Mayıs 2022 Pazar, 18:41

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Welinton, Yukatel Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un penaltısında yanlış karar verildiğini söyleyen Welinton "Penaltıdan önce faul vardı. Ama mücadeleye devam ettik. Devre arasında hocamız neleri değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. En önemlisi, nasıl bir ruhla oynamamız gerektiğini söyledi. Biz de savaştık ve hak ettik. Takım ruhu ile maçı çevirdik" dedi.

Savunma arkasında rakiplerin attığı toplarla ilgili soruyu da yanıtlayan Welinton "Rakiplerin bize karşı uzun toplar atması normal. Büyük takımız ve önde oynuyoruz. Rakipler de kapanıp, arkaya toplar atmak istiyor. Bu maçta daha iyiydik. Bu sorunlara çalışıyoruz, çözüm arıyoruz ve çözüyoruz. Az zaman kaldı ama daha iyi olacağız. Bu galibiyet bile ne kadar istekli olduğumuzu gösteriyor" açıklamasını yaptı.