West Ham galibiyet ile tanıştı!
Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Premier Lig'in 4. haftasında West Ham United, Aston Villa deplasmanına konuk oldu.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi West Ham United, 1-0'lık skorla kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.
David Moyes'un takımına 3 puanı getiren golü 74. dakikada Pablo Fornals kaydetti.
Bu sonucun ardından West Ham United, 3 puana yükseldi. Aston Villa aynı puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında West Ham United, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Aston Villa, Arsenal deplasmanına gidecek.
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