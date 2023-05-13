Wolfsburg evinde Hoffenheim'ı geçmesini bildi!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 19:07

Güncelleme: 13.05.2023 - 19:07

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasıdnda Niko Kovac'ın ekibi Wolfsburg ile Pellegrino Matarazzo'nun yönetimindeki Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolfsburg 2-1 kazanırken goller; 15. dakikada Jakub Kaminski ve 75. dakikada Luca Waldschimdt'ten geldi. Konuk ekip Hoffenheim'in tek golü ise 90+3'te Josuha Guilavogui'nin kendi ağlarına yaptığı vuruşla geldi.

Hoffenheim'da forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 49 puana ulaşarak Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdürürken, Hoffenheim 32 puanla 14. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg deplasmanda Freiburg ile karşılaşırken, Hoffenheim kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek.