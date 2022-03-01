Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.
Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan'ın kulübün yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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