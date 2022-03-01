Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 14:58
Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi
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Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan'ın kulübün yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."


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