Yılmaz Vural'ın oyuna sokamadığı Ricardo Gomes şov yapıyor

Yılmaz Vural'ın BB. Erzurumspor'u çalıştırdığı dönemde sorun yaşadığı Ricardo Gomes, Partizan formasıyla inanılmaz bir sezon geçiriyor. Yılmaz Vural'ın Erzurumspor'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe maçında oyuna almak için ikna edemediği ve saha kenarında tartıştığı Ricardo Gomes, Partizan ile ligde çıktığı 23 maçta 20 gol, 8 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:14
Yılmaz Vural'ın oyuna sokamadığı Ricardo Gomes şov yapıyor
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Geride bıraktığımız sezonda bir dönem BB. Erzurumspor'un başına geçen Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe maçında sorun yaşadığı Ricardo Gomes, transfer olduğu Partizan'da kariyer sezonunu yaşıyor.

Hatırlanacağı üzere Yılmaz Vural söz konusu maçta Ricardo Gomes'i oyuna almak istemiş ancak oyuncu hocasına karşı çıkarak maça girmeyi reddetmişti. Bunun üzerine tecrübeli teknik adam ile Yeşil Burun Adalı golcü saha kenarında tartışmıştı.

Akşam'da yer alan habere göre; Erzurumspor'da kiralık forma giydikten sonra Sharjah FC'ye dönen ardından da Partizan'a transfer olan Ricardo Gomes, burada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Sırbistan ekibiyle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 30 yaşındaki golcü, 26 gol 8 asistlik harika bir istatistik yakaladı. Değerini de katlayan Yeşil Burun Adalı futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyelerine çıktı.


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