Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
Dünya devi Barcelona, Türk asıllı Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Yusuf Demir'in Barcelona hayali bu sezon için son buldu. Katalan devi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf'u takımına geri gönderdi.
ZORUNLU OPSİYON MADDESİ
Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.
Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi. La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber