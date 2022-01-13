Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler

13 Ocak 2022 Perşembe, 13:04

Yusuf Demir'in Barcelona hayali bu sezon için son buldu. Katalan devi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf'u takımına geri gönderdi.

ZORUNLU OPSİYON MADDESİ

Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi. La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.