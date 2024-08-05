83'lük delikanlı Karadeniz'de yüzerken gözden kayboluyor, 'boğuluyor' zannedenler 112'yi arıyor

05 Ağustos 2024 Pazartesi, 10:36













Samsun'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Topsakal, her gün Karadeniz açıklarında kulaç atıyor. Denize açıldığını gören bazı vatandaşlar 112'yi arayarak 'biri boğuluyor' ihbarıyla kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor. Topsakal, "Bu telefon açanlar yüzünden buraya sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geliyor" dedi.