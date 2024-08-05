83'lük delikanlı Karadeniz'de yüzerken gözden kayboluyor, 'boğuluyor' zannedenler 112'yi arıyor
83'lük delikanlı Karadeniz'de yüzerken gözden kayboluyor, 'boğuluyor' zannedenler 112'yi arıyor
Samsun'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Topsakal, her gün Karadeniz açıklarında kulaç atıyor. Denize açıldığını gören bazı vatandaşlar 112'yi arayarak 'biri boğuluyor' ihbarıyla kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor. Topsakal, "Bu telefon açanlar yüzünden buraya sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geliyor" dedi.
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