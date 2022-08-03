Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:54

İzmir'deki olay, saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı.

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