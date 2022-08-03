Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi!
İzmir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.A. (24), annesi ve kız kardeşini içeri kilitledikten sonra evi ateşe verdi.
İzmir'deki olay, saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı.
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