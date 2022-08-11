Avcılar'da bir müteahhit aynı evi 5 kişiye satmış

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İstanbul Avcılar’da faaliyet gösteren bir müteahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağdurlar avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:11

Avcılar'da 2019 yılında inşaat halindeyken ev alan emekli öğretmen Gülseren Karakaya'nın, hayatı adeta kabusa döndü. 400 bin TL karşılığında inşaat halindeki evi müteahhitten satın aldı. Birkaç ay sonra ikinci bir alıcının geldiği ortaya çıktı. Yaklaşık 6 ay sonra evin üçüncü bir kişiye 250 bin TL'ye satıldığı da ortaya çıktı. Üçüncü alıcı ise eve gelerek Gülseren Karakaya'nın evden çıkmasını istedi.

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