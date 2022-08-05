Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulmuştu: Ezgi'den 8 gün sonra acı haber geldi
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu 31 yaşındaki Ezgi Özarslan 8 gün sonra hayatını kaybetti. Kadının organları ailesi tarafından bağışlandı.
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti. Olay, geçen 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi.
İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanım uzaması üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Ailesi tarafından Özarslan'ın organlarının bağışlandığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklendiği belirtildi.
ZANLI ARANIYOR
Öte yandan olayın ardından kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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