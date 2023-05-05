Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konukları Ayşegül Dora ve Prof. Dr. Semiha Arayıcı oldu.

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Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konukları Ayşegül Dora ve Prof. Dr. Semiha Arayıcı oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2023 Cuma, 10:53

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konukları Ayşegül Dora ve Prof. Dr. Semiha Arayıcı oldu. 


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