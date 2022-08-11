DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın konuşmasına polis engeli

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Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde halka konuşma yapmak isteyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, polis engeliyle karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:29

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kültür Merkezi önünde stant kuran partililer halka aşure dağıttı. Ancak, toplanan kalabalığa konuşma yapmak isteyen Babacan, polis engeliyle karşılaştı.

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