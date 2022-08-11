DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın konuşmasına polis engeli

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:29

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kültür Merkezi önünde stant kuran partililer halka aşure dağıttı. Ancak, toplanan kalabalığa konuşma yapmak isteyen Babacan, polis engeliyle karşılaştı.

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